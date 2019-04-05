Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

26 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yılını kutladı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yılını kutladı.

Kaymak, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'a gönderdiği kutlama mesajında, kurulduğu günden bu yana kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüten Anadolu Ajansının kendisini sürekli yenileyip geliştirdiğini, güvenilir habercilik anlayışını başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

İletişim teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansının çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini sürdürdüğüne işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, yurttan ve dünyadan haberleri doğru ve tarafsızlık ilkesiyle kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansı, haberciliğin örnek kuruluşları arasındadır. Milli mücadele yıllarından bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesi için katkılarına devam edeceğine inanıyorum. Yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının haber kaynağı Anadolu Ajansının 99'uncu kuruluş yılını kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:16 Kaynak: AA

İsa Sansar, Anadolu Ajansı, Samsun, Güncel
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