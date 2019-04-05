Anadolu Ajansı 99 Yaşında
48 dakika önce
Muğla Valisi Esengül Civelek Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Muğla
Valisi Esengül Civelek
Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Civelek, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Kurulduğu günden bu yana ülkemizde habercilik alanında daima öncü bir kuruluş olan, toplumda saygınlığıyla, güvenilirliğini koruyarak kamuoyunu bilgilendirme görevini 99 yıldır başarıyla sürdüren, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de toplumsal değerlere ve ulusal sorunlara sahip çıkarak, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla ülkemizin yurtta ve dünyada sesi olmaya devam edeceğine inandığım Anadolu Ajansına yayın hayatı boyunca üstün başarılar dilerim. Bu vesileyle, Şahsınızda Anadolu Ajansı çalışanlarını içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılar sunarım."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:34 Kaynak: AA
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