Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Gürel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla milli mücadelenin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, ülkenin gözü ve kulağı olma özelliğini her geçen gün daha da artırarak devam ettirdiğini belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Gürel, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 99 yıllık birikimiyle bugün sadece ulusal düzeyde değil dünyanın her bölgesinde 13 dilde yaptığı yayınlarla ülkemize hizmet eden kurumumuzdur. İlimizde ofisi bulunan ve bizimle halk arasında köprü vazifesini başarıyla üstlenen ajansımız, ayrıca ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır. AA'nın her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, 99. yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanlara başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:20 Kaynak: AA

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