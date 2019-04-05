Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının 1920 yılından beri doğru, tarafsız haberciliğin öncülüğünü yaparak, Türk basınının temel kurumlarından biri olma görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletin güvenini kazanan Anadolu Ajansının, bu anlayış çerçevesinde ilkelerinden taviz vermeden, sürekli gelişim bilinciyle hizmetlerine devam edeceğine inandığını belirten Aktaş, "Yaygın haber ağıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz da Milli Mücadele yıllarında halkın doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve İstiklal Mücadelesinin kazanılmasına büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, Anadolu Ajansının yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan tüm basın mensuplarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:23 Kaynak: AA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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