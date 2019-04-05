Anadolu Ajansı 99 Yaşında
1 saat önce
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
, Anadolu Ajansı
'nın kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.
Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün kutlama mesajı üniversitenin Twitter
hesabından paylaşıldı.
Erdöl'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "99 yıldır milletin hizmetinde olan dünya markası kuruluşumuz Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:54 Kaynak: AA
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