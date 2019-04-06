Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

29 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı (AA), yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren Anadolu Ajansı (AA), yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kurumun kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gelişimine şahitlik ettiğini belirtti.

AA'nın yaptığı yüz binlerce haberle Türkiye'de olan biteni vatandaşlara ve dünyaya, dünyada olan biteni de ülkeye aktardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerini uluslararası alanda kabul görmüş habercilik ilkelerinden şaşmadan sürdüren AA, yaptığı dürüst ve tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gözü kulağı olmuştur. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın yeni yaşını kutluyor, topluma haber verme hizmetini aynı dinamizmle sürdürmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:39 Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Anadolu Ajansı, Güncel
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