Anadolu Ajansı 99 Yaşında
59 dakika önce
Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekirdağ
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydın, mesajında, Türkiye
Cumhuriyetinin tarihi ile adeta özdeş olan Anadolu Ajansı'nın TBMM'sinin kurulmasından 17 gün önce 6 Nisan 1920 yılında Ankara
'da kurulduğunu, Milli Mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşında zor bir görevi yerine getirerek içeride savaşan halkın dış dünyadan habersiz kalmasını engellemek için mücadele verip, Türkiye'nin haklı istekleri konusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini aktaran Aydın, mesajında şunları kaydetti:
"Günümüzde de Türk basının gelişimine önemli katkılar sağlayan, yerli ve yabancı basın kuruluşlarının haber kaynakları içerisinde yer alan Anadolu Ajansı iletişim teknolojilerindeki ilerlemeleri yakından takip ederek halkın haber alma isteğini en üst düzeyde sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele yıllarından bu yana Türk halkının istek ve taleplerini tüm dünyaya duyuran yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınında önemli bir yeri olan Anadolu Ajansının 99. yıl dönümünü kutlar her kademedeki çalışanına meslek hayatında başarılar dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:52 Kaynak: AA
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