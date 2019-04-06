Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

7 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Çakacak, mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de kurulan, kurulduğu yıllarda halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurarak aynı zamanda mukaddes bir görevi de ifa eden ve o günden bugüne ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı ailesi çalışanlarına sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:32 Kaynak: AA

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