Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Canalp mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansının o gün olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışında aynı misyonu sürdürdüğünü belirtti.



Anadolu Ajansının mesai mefhumu gözetmeksizin mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışı içerisinde tarafsız habercilik yaptığını vurgulayan Vali Canalp, "Milli Mücadele yıllarından itibaren halkı bilgilendiren Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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