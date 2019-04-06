Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

9 dakika önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Anadolu Ajansı 99 Yaşında, System.String[]
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Tutulmaz mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk milletinin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve uluslararası alanda ülkemizin sesi olma görevini başarılı bir şekilde yerine getiren, ayrıca halkımıza tarafsız haber iletme görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Anadolu Ajansının 99. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm çalışanlarınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Anadolu Ajansı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]