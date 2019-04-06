Anadolu Ajansı 99 Yaşında
1 saat önce
Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD
SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik, mesajında, Türkiye
Cumhuriyetinin tarihiyle adeta özdeşleşen Anadolu Ajansının, TBMM'nin kurulmasından 17 gün önce 6 Nisan 1920'de Ankara
'da kurulduğunu, milli mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda zor bir görevi yerine getirerek içeride savaşan halkın dış dünyadan habersiz kalmasını engellemek için mücadele verip, Türkiye'nin haklı istekleri konusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini aktaran Çelik, mesajında şunları kaydetti:
"Günümüzde Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlayan, yerli ve yabancı basın kuruluşlarının haber kaynakları içerisinde yer alan Anadolu Ajansı iletişim teknolojilerindeki ilerlemeleri yakından takip ederek halkın haber alma isteğini en üst düzeyde sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadele yıllarından bu yana Türk halkının istek ve taleplerini tüm dünyaya duyuran yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınında önemli bir yeri olan Anadolu Ajansının 99. yıl dönümünü kutlar her kademedeki çalışanına meslek hayatında başarılar dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: AA
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