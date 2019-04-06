Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

35 dakika önce

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş, mesajında, Anadolu Ajansının, TBMM'nin kurulmasından 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulduğunu, Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini belirtti.

AA'nın bugün 100 ülkede hizmet veren bir kurum haline geldiğini vurgulayan Güneş, mesajında şunları kaydetti:

"AA, bugün 99. yılını kutluyor. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadele yıllarından bu yana Türk halkının istek ve taleplerini tüm dünyaya duyuran yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınında önemli bir yeri olan Anadolu Ajansının 99. yıl dönümünü kutlar her kademedeki çalışanına meslek hayatında başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

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