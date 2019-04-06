Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

35 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansı 99 Yaşında, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Başsavcı Fidan, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fidan, mesajında, "93 ülke ve 13 dilde yaptığı haberlerle doğru haberin kaynağı ve habercilikte dünya markası haline gelen Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Nice başarılı yıllara..." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Başsavcı, İstanbul, Anadolu Ajansı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]