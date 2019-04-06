Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 dilde yaptığı yayınla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansının ülkenin gururu olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 dilde yaptığı yayınla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansının ülkenin gururu olduğunu belirtti.

Oktay, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

"Bugün 13 dilde yayınıyla 100 ülkede hizmet veren Anadolu Ajansı ülkemizin gururudur." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Binlerce isimsiz kahramanıyla dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma yolunda ilerleyen Anadolu Ajansının 99. yılını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Politika
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