Anadolu Ajansı 99 Yaşında
27 dakika önce
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaret etti.
Şanlıurfa
Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Anadolu Ajansı
(AA) Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaret etti.
Gülebak ve beraberindeki gazeteciler ziyarette, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Yaklaşık 100 yıllık tecrübesiyle AA'nın yayımladığı haberler ve çalışanlarıyla örnek bir kuruluş olduğunu belirten Gülebak, şöyle konuştu:
" Türkiye
'nin sesi olan AA'nın objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan sonra da devam ettireceğine inanıyorum. Başarılı çalışmalara imza atan AA personeline nice 99 yıllar geçirmesini temenni ediyor, tüm çalışanlara başarılar diliyorum."
AA çalışanları da Gülebak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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