Anadolu Ajansı 99 Yaşında
25 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.
Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.
Gürkan, mesajında, kurulmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün öncülük ettiği AA'nın aradan geçen 99 yıllık süreçte dünyanın sayılı ajanslarından biri haline geldiğini belirtti.
AA'nın milletin hizmetinde olan bir ajans olduğuna değinen Gürkan, şöyle devam etti:
"13 dilde yayını ve geniş hizmet ağı ile millet olarak göğsümüzü kabartan AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 1920 yılından bugüne haber edinme hakkının ifa edilmesi gibi önemli bir misyonu yerine getiren AA, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla birçok başarı hikayesine imza atmıştır. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuna aktaran AA, bilginin bir güç olduğundan hareketle insanlarımızın sağlıklı bilgiye erişimi bakımından kurulduğundan bu tarafa öncü bir görev görmüştür."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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