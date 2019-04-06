Anadolu Ajansı 99 Yaşında
1 saat önce
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı sırasında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.
AA'nın bugün 13 dilde yaptığı yayınla 100 ülkede hizmet veren bir kurum haline geldiğini ve ülkenin gururu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Binlerce isimsiz kahramanıyla dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma yolunda ilerleyen AA, bugün 99. yılını kutluyor. Her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, 99. yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanlara başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA
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