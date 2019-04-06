Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Battalgazi
İlçe Belediye Başkanı Başkanı Osman Güder
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güder, mesajında 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu, Milli Mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal
'in talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak, istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Güder, şunları kaydetti:
"Kuruluşundan bu güne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlayan AA, habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmuştur. Bugün dünyanın sayılı haber ajansları arasında bulunan AA, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası alanda Türkiye
'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çatışma ortamlarında hayatlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret eden AA çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır."