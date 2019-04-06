Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çınar, mesajında, 1920'de kurulan AA'nın, dünya ve ülke genelindeki siyasi, iktisadi, ekonomi, sosyal, kültürel, sportif ve hayatın tüm anındaki olayları tarafsız ve objektif yayıncılık ilkesiyle dünyaya duyurduğunu belirtti. Türkiye
'nin temellerinin atıldığı Milli Mücadele yıllarında AA'nın kurulduğunu anımsatan Çınar, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin Kuvay-i Milliye ruhuna sahip olması, vatan topraklarını koruması, albayrağına sahip çıkması maksadıyla doğru ve etkili yayıncılık ilkesi anlayışıyla kurulan AA, o yıllardaki habercilik anlayışıyla istiklal ve istikbal mücadelemizin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştur. Türk basınının temel kurumlarından biri olma görevini layıkıyla yerine getiren Anadolu Ajansı, hızlı habercilik, tarafsız, ilkeli, objektif yayınıyla Anadolu insanının sesini dünyaya duyuran saygın bir kurumdur. 1920 yılından günümüze kadar yurt içi ve yurt dışındaki tüm olayları doğru ve tarafsız habercilik mantığıyla dünya gündemine servis eden Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlarım."
Çınar, AA'nın kuruluşundan bugüne kadar kurumda çaba sarf ederek, haber üreten ajans çalışanlarına da teşekkür etti.