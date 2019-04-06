Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bilboardlardan kutlama mesajı yayımladı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bilboardlardan kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan'ın kutlamasında "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı mesajı kentteki reklam panolarına asıldı.

Kutlamalar kapsamında AA Edirne Bölge Müdürlüğü'ne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Ebubekir Günel, Devlet Türk Müziği Korosu Müdürü Fadıl Atik, Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne Tava Ciğer Derneği Başkanı Bahri Dinar, Trakya Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, eğitimci yazar Beyazıt Sansı ziyaretlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:40 Kaynak: AA

Recep Gürkan, Edirne, Anadolu Ajansı, Güncel
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