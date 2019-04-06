Anadolu Ajansı 99 Yaşında
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kasapoğlu, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı, doğru kaynaktan, doğru haberi mümkün olduğunca hızlı edinme tecrübesini tüm dünyaya aktaran çok değerli basın kuruluşlarımızdan biridir. Doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle, bölgemizdeki siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü adına büyük emekler veren en önemli haber ağımızdır. Anadolu Ajansı adında da ifade ettiği gibi bu halkın sesi, Anadolu'muzun gözü kulağıdır. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının 99. kuruluş yıl dönümünü en derin saygı ve hürmetlerimle kutluyor, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Basın ve yayın hayatında, birlikte nice uzun senelere."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:24 Kaynak: AA
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