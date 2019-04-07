Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

29 dakika önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köksal, yayımladığı mesajda, AA'nın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüttüğünü, sorunları doğru ve tarafsız şekilde gündeme getirdiğini belirten Köksal, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, ilkesinden taviz vermemiş ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve ilimizde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde AA her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Yerel basınımız için de AA önemli bir değer ve haber olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve her geçen gün teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek kendini yenileyen, teknolojik imkanlarla hizmet vererek bu günlere gelen AA, dünya genelinde ülkemizin de en güçlü sesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınının temel kurumlarından AA'nın 99. yıl dönümünü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

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