Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Masatlı, yayımladığı kutlama mesajında AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu vurguladı.

AA'nın nice başarılı yıllara imza atması dileğinde bulunan Masatlı, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de kurulan, tarafsız, güvenilir ve etkin haberciliğin önde gelen temsilcisi olarak ülkemizin dünyadaki sesi olma yolunda haber ağını ve kalitesini her geçen yıl daha fazla büyüten Anadolu Ajansı'nın 99'ncu kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, her kademedeki çalışanlarına başarılar dilerim."

Serhat Ardahan Gazeteciler Deneği Başkanı Deniz Başlı da yaptığı açıklamada, kuruluş yıl dönümünü kutladığı AA'nın Türkiye'nin milli mücadele döneminde sesini dünyaya duyurması dolayısıyla çok önemli bir görevi ifa ettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:22 Kaynak: AA

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