Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Anadolu Ajansı 99 Yaşında

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ve Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Abdurrahman Fidancı ve Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fidancı, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın habercilik anlamında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmayıp, son dönemlerde gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın birçok noktasından yayın yaptığını anlatan Fidancı, AA'nın haberlerini 13 dildeki yayınıyla 93 ülkeye yaydığını ve ülke adına üstlendiği tarihi misyonu başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur ise 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu, Milli Mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini hatırlattı.

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA

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