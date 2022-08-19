Baruş, makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet etti

Kaynak: AA

Mustafa Yıldırım, Anadolu Ajansı, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika

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