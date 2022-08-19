AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika
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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti

19.08.2022 17:12
AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Baruş, makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet etti

Baruş'a Anadolu Ajansının "Karabağ zaferi" isimli kitabını takdim eden Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette Yıldırım'a AA Isparta Muhabiri Yalçın Çelen de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika
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