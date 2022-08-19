AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti
19.08.2022 17:12
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Baruş, makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet etti
Baruş'a Anadolu Ajansının "Karabağ zaferi" isimli kitabını takdim eden Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
Ziyarette Yıldırım'a AA Isparta Muhabiri Yalçın Çelen de eşlik etti.
Kaynak: AA
Mustafa Yıldırım, Anadolu Ajansı, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Baruş'u ziyaret etti - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.