AA foto muhabirleri, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller kazandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri Mostafa Bassim ve Erçin Ertürk, Rusya'daki Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda ödül kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada haber, spor, portre ve "Benim Gezegenim" kategorilerinde bu yıl 54 ülkeden 3 binden fazla çalışmanın arasından seçim yapıldı.

Yarışmada Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Bassim'in "ABD Kongre Binası baskını" seri çalışması, haber kategorisinde ikinci oldu.

AA foto muhabiri Erçin Ertürk de spor kategorisinde Türkiye'deki Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımıyla ilgili yaptığı seri çalışması "Güçlü kanatlar, çelik ayaklar" ile üçüncülüğe layık görüldü.