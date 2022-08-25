AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla açılan " TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri" ile AA'nın, "Zaferin Askerleri Mehmetçik" sergisini gezdi.

Kaynak: AA

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