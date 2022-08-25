AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi - Son Dakika
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AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi

25.08.2022 19:33
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi"ni gezdi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla açılan "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri" ile AA'nın, "Zaferin Askerleri Mehmetçik" sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla açılan "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri" ile AA'nın, "Zaferin Askerleri Mehmetçik" sergisini gezdi.

Kentte, Hava Meydan Komutanlığı'ndaki TSK'nın sergisini ziyaret eden Peru ile AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra AA'nın, "Zaferin Askerleri Mehmetçik" sergisini gezen Peru ve Karakaş, "Zaferin Askerleri Mehmetçik" kitabını inceledi.

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Kaynak: AA

TSK, Güncel, Son Dakika

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