AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı - Son Dakika
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AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

06.09.2022 16:13
AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, gençlere yönelik iki gün düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'ni tamamlayan 10 kişi sertifikalarını aldı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, gençlere yönelik iki gün düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'ni tamamlayan 10 kişi sertifikalarını aldı.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'deki törende katılımcılara aldıkları eğitimin önemine ilişkin bilgi verdi.

İşbilir'in eğitimi tamamlayan 10 kişiye sertifikalarını vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Cihangir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA'nın gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı - Son Dakika
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