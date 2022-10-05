AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi, gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor - Son Dakika
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AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi, gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor

05.10.2022 10:44
AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi, gazetecileri zorlu koşullara hazırlıyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ikinci haftası, zorlayıcı eğitimlerle devam etti.

AA bünyesinde görevli muhabirlerin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'den 14, yurt içinden 11 medya mensubunun katıldığı eğitimin ikinci haftası, Özel Harekat Başkanlığının Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde başladı.

Silah ve balistik konularında çeşitli bilgiler verilen 25 kursiyere, kaçırılma ve rehin alınma durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

Kursiyerler, daha sonra uzman eğitmenler eşliğinde çatışma anı tatbikatına katıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat bölgesinde korunmaya çalışan katılımcılar, senaryo gereği yaralanan bir muhabirin de bölgeden tahliyesini sağladı.

Eğitim, temsili olarak savaş bölgesinde görev yapan 2 muhabirin kaçırılarak rehin alınmasıyla devam etti. Gazeteciler, arkadaşlarını rehin alan kişilerle müzakere etti.

Dağa intikal edip, geceyi mevzilerde nöbet tutarak geçirdiler

Katılımcılar aynı günün akşam saatlerinde, "Pusu ve pusudan korunma yöntemleri, rota belirleme ve gece yön bulma uygulamaları" eğitimi kapsamında, ağır teçhizat ve teknik ekipmanlarıyla Elmadağ'a intikal etti.

Zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi.

Polisin, baskın tatbikatlarına karşı senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tutan katılımcılar, günün ilk ışıklarıyla aynı güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığına döndü.

Burada kursiyerlere, patlayıcılar ve tehlikeli alanlarla uygulamalı dersler verildi.

"Pek çok ülkeden medya mensubu bu programı ilgiyle takip ediyor"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, AA muhabirine, eğitmenlerin, riskli bölgelerde görev yapacak kursiyerlere deneyimlerini paylaştığını anlattı.

Gazetecilerin özellikle savaş ve çatışma bölgelerindeki olaylara karşı hazır hale gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan İnal, şöyle devam etti:

"Toplumsal olaylarda karşılaşılan zorluklar, savaş alanlarında gazetecilerin kaçırılması, sorgulanması, arazide barınak yapma, zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmenin birtakım inceliklerini ve tekniklerini öğretiyoruz. Yaralanmalar olabilir. Bu yaralanmalara karşı varsa ilk yardım bilgilerinin tazelenmesi, yoksa temel ilk yardım bilgilerini öğretmeyi, bunlarla ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz."

İnal, Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pek çok ülkeden medya mensubu bu programı ilgiyle takip ediyor, katılıyorlar. Burada kazanılan deneyimler, gazeteci arkadaşlarımızın alanda hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik. Polis Akademisinin verdiği bu eğitimler, dünyada sertifikalı tek program. Başka bir benzeri yok. Bu yüzden pek çok coğrafyadaki gazeteci arkadaşlarımız, medya mensupları bu programa çok büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de o ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. Umut ederim, burada gösterdiğimiz şeylerle karşılaşmazlar ama karşılaşırlarsa kendilerini koruyabilecek, hayatta kalabilecek ve hayatlarını devam ettirip sağlıklı haber geçebilecekleri pek çok şeyi öğretiyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyan Savaş Muhabirliği Eğitimi, 7 Ekim'de sona erecek. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" alacak.

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Kaynak: AA

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