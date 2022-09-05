Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verilecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Cihangir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı - Son Dakika

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