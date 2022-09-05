AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı - Son Dakika
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AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı

05.09.2022 10:22
AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlere yönelik düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlere yönelik düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'de gerçekleştirilen açılışta katılımcılara AA ve ajans haberciliği konusunda genel bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verilecek.

Fotoğrafçılık eğitimi alan gençlere yarın katılım belgeleri takdim edilecek.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Cihangir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı - Son Dakika
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