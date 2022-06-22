Anadolu Ajansı, Afganistan'ı vuran deprem bölgesini görüntüledi

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Anadolu Ajansı (AA), Afganistan'da meydana gelen deprem nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ve en ağır hasarın oluştuğu bölgeleri görüntüledi.

Dün gece sabahın ilk saatlerinde Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırındaki vilayetleri vuran deprem nedeniyle şu ana kadar 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin şiddetini önce 6,1 daha sonra 5,9 olarak açıklamıştı.

Deprem, ülkede nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri vururken sarsıntılar başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi. Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında, sıfır noktasında bulunan Giyan ve Bermel ilçeleri ve köylerinde yaşandı.

Binlerce Afgan yardıma koştu

AA ekibi, Giyan ilçe merkezindeki insani trajediyi ve maddi hasarı görüntüledi.

Paktika vilayetinin merkez ilçesi Şeren'den afet bölgelerine ulaşmak dağlık, toprak ve engebeli bozuk yollar nedeniyle 4 saati aşıyor. Ancak tüm bu zorluğa rağmen çevre bölgelerden binlerce Afgan, arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere yüzlerce araçla bölgeye akın etti.

Araç yoğunluğu, yolun bazı kısımlarında trafik oluştururken zorlu yollar nedeniyle bazı araçlar arızalandı, bazıları ise kaza yaptı.

Akşam saatlerine doğru 50'den fazla ambulansın afet bölgesinden ölü ve yaralı taşıdığı görüldü.

Gün içerisinde bazı üst düzey Taliban yetkililerin bölgeyi ziyaret ettiği ve binlerce Taliban mensubunun da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine ara verildi

Havanın kararması, ilçe merkezleri ve köylerde elektriğin olmaması, yağışlar nedeniyle de arama kurtarma çalışmalarına yarın sabaha kadar verildi.

Çoğu Taliban mensubu ve yardıma koşan Afganlar, yarın sabah tekrar gelmek üzere bölgeden ayrıldı.

Çoğunluğu kil, kerpiç ve çamurdan yapılan evlerin özellikle tavanlarının çökmesiyle yıkıldığı gözlemlenen ilçe merkezinde, hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnedildi.

Tam olarak kaç kişinin öldüğüne yönelik net veri verilmezken ilçe sakinleri bunu "yüzlerce ölü" şeklinde ifade ediyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ve Paktika Emniyet Müdürlüğünde çalışan bir yetkili, enkazın altında çıkarılmayı bekleyen başka cesetlerin de bulunduğunu söyledi.

Taliban yetkilisi, "Yarın sabah erkenden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Henüz toprakların altında çıkarılmayı bekleyen çok sayıda ceset var. Bazı köyler de tamamen yerle bir oldu, bir tane dikili ev dahi kalmadı." diye konuştu.

Melikgazi Muzemmil isimli bir doktor ise yüzlerce ceset gördüğünü aktararak "Paktika merkezden geldim. Başka doktor arkadaşlarım da çevre vilayetlerden yardıma geldi. Bölgeye geldiğimde her şey yerle bir olmuştu. Sadece bir köyde aşağı yukarı 300 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

"Evlerin neredeyse yarısı yıkıldı"

Kari Seyfullah isimli bir bölge sakini ise afetzedelerin her türlü insani malzemeye ihtiyacı olduğunu belirterek "Burada hava soğuk, yağmur da yağıyor. Depremzedelerin birçoğu şu an dışarıda kalıyor. Çadır ve gıdaya acil ihtiyacımız bulunuyor. İlçede bulunan 3 bin civarındaki evin neredeyse yarısı yıkıldı." dedi.

Abdülkerim isimli bir kişi de Paktika merkezden arama kurtarma faaliyetlerine yardım için Giyan'a geldiğini anlatarak "Buraya ikindiye doğru geldik. Bundan sonra da arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 98 kişinin cesedine ulaştık, aralarında kadınlar ve çocuklar da vardı. Tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği durumlar da oldu." diye konuştu.

Ailesinden 5 kişiyi kaybetti

Orta yaşlarda bir kadın ise tamamen yıkılan evinin avlusunda kurduğu çadırda yaşamaya başladığını söyledi.

Kocası ve 4 çocuğunu kaybettiğini belirten kadın, yıkılan evinin enkazından çıkarabildiği eşyaları avluya taşıdığını anlattı.

Acılı kadın, "Siz de görüyorsunuz, hiçbir şeyim kalmadı. Ailemden 5 kişi hayatını kaybetti. Şu an yanımda bir oğlum kaldı, onun da psikolojik sorunları var." dedi.