Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin "sesi" oldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin "sesi" oldu (2)

31.03.2022 14:03

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda açtığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda açtığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan zirve, ATO Cogresium'da devam ediyor.

AA'nın zirve kapsamında açtığı ve tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden inşa edilen standında, katılımcılara habercilik faaliyetlerine ilişkin bilgi verilirken kurum yayınları da tanıtıldı.

Anadolu Ajansının iklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının boyutlarını gösteren fotoğraf ve videolarına da stantta yer verildi.

AA muhabirleri de katılımcılarla burada röportaj yaparak zirveye ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğünü hayata geçiren Anadolu Ajansı, iklim haberciliğinde bir ilke daha imza atıyor. 1 Nisan itibarıyla yayına başlayacak Yeşilhat adlı projenin tanıtımı da stantta yapıldı.

Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin sesi oldu (2)
Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin sesi oldu (2)
Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin sesi oldu (2)

YORUMLAR
500
Akfen Yenilenebilir Enerji, EKO İklim Zirvesi'nin 'Rüzgar' destekçisi oldu Akfen Yenilenebilir Enerji, EKO İklim Zirvesi'nin 'Rüzgar' destekçisi oldu Koç Topluluğu şirketleri, EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim değişikliği odağında yürüttüğü çalışmaları anlattı Koç Topluluğu şirketleri, EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim değişikliği odağında yürüttüğü çalışmaları anlattı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin 'sesi' oldu (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin "sesi" oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement