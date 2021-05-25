Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2) - Son Dakika

Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2)

25.05.2021 15:34

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "AA olarak, yeni dönemde misyon edinerek yeni bir İslamofobi karşıtı içerik üreteceğiz.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "AA olarak, yeni dönemde misyon edinerek yeni bir İslamofobi karşıtı içerik üreteceğiz. AA'nın uluslararası ayağı yeni dönemde güçlenecek ve en önemli, birinci konumuz İslamofobi ile mücadele olacak." dedi.

Karagöz, ATO Congresium'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası sempozyumların, uluslararası kayıt düşmek anlamında büyük önem taşıdığını, yurt dışında farklı dillerde bu sempozyumları yapmanın, konuya ilişkin yaklaşımların küresel düzeyde güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

New York Times'ın Mısır'daki darbeyi, web sitesinin manşetine, Kahire'de havai fişek atılan bir fotoğraf ve "darbeyle devrildi" ifadesiyle taşıdığını anımsatan Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm insanlığa bu manşetteki duyguyu sorsak seçilen havai fişek görselinden dolayı New York Times'ın bunu olumladığını söyleyecektir. Olumluyor mu? Evet, olumluyor. ABD yönetimi, o zaman John Kerry, bunu 'demokrasinin restorasyonu' olarak ifade etmişti. Buradan hareketle Batı'da üretilen haber, başlık, fotoğraf tamamıyla o hegemonyanın, iktidarın yeniden üretilmesiyle alakalıdır. Kendisini kabul etmeyen, direnç gösteren, tehdit olarak konumlandıran her şeyi o hegemonya stratejik olarak ötekileştirir ve onunla mücadele eder."

"Pakistan-Malezya-Türkiye İslamofobi Grubu"

Karagöz, İslamofobi'nin yeni bir şey olmadığını, batı hegemonyası kurulduğu andan itibaren Batılı yönetici elitlerce üretilen, problem olarak değerlendirilmeyen bir durum olduğunu aktardı.

İslamofobi'nin literatüre girmesinin yeni olduğunu belirten Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Edward Said 1982'de bunu ifade ediyor ve ondan sonra İslamofobi gündeme geliyor. Antisemitizmle bunu karşılaştırıyoruz. Antisemitizm bir semit karşıtlığı, İslamofobi ise bir korku. Böcek korkusu gibi basit bir korku. İfadenin kavramsallaştırılması bile problemli. Fakat literatüre girdiği için uluslararası yayıncılık yapan medya organları olarak bunu kullanıyor, kendi aramızda da tartışıyoruz. Bir yeni kavram, antisemitizm gibi anti-İslam kavramı çıkartılacak, altı doldurulacak ya da şu ana kadar literatüre girmiş ve pek çok ürün verilmiş İslamofobi kavramının altı doldurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Pakistan, Malezya ve Türkiye olarak bir İslamofobi ile mücadele grubu kuralım' şeklinde yaklaşımı vardı. O yaklaşım çerçevesinde çalışmalara devam ediliyor. Bunun bir an önce hızlandırılmasında bir misyon üstlenmeye hazırız. Çünkü bunu bir varlık sebebi olarak görüyoruz. Hegemonya dünyada sadece Müslümanların değil hemen hemen herkesin algısını kuşatırken ona bir direnç göstermek istiyoruz. İslamofobi, bu anlamda çok önemli bir direnç noktasıdır."

Karagöz, İslamofobi konusunun Batı'da iki konforlu alan oluşturduğunu, birinci olarak Batı'ya görsel bir tepki sunduğunu dile getirdi.

"Bak, biz buyuz, bunlar da bu" denilerek bir Batılının kendi sistemine olan sadakatinin artırıldığına dikkati çeken Karagöz, bu yüzden İslamofobi'nin hegemonlar açısında asla vazgeçilmeyen bir konu olduğunu söyledi.

İkinci olarak, İslamofobinin Batı'nın güvenlik politikalarına da zemin oluşturduğunun altını çizen Karagöz, şunları söyledi:

"Bakın bu insanlara medeniyet götürüyoruz, bu insanlar bizi kesiyorlar, bunların ehlileştirilmesi lazım, onun için biz güvenlik politikaları uyguluyoruz, işgal ediyoruz, bombalıyoruz, yok ediyoruz, diyorlar. Bütün güvenlik politikalarının arkasında Batı medyasında kurgulanmış İslamofobik yaklaşımların oluşturduğu bir zemin var. Aynı şekilde sadece İslam dışı toplumlarda etkili olmuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu toplumlarda da İslamofobi çok yaygın. Tunus, eski Türkiye... Eski Türkiye medyasındaki İslamofobik yaklaşımları hepimiz biliyoruz. Burada, ultra sekülerler ile Müslümanlar arasında çok büyük bir iktidarı yeniden üretme enstrümanına dönüşüyor. 2002 yılına kadar bu ülkede İslam, dindarlık ötekileştirilmiş ve medya eliyle de bu üretilmiş. Türkiye'de medya eskiden İslamofobi'yi kullanarak sürekli tehdit üretmiş, irtica demiş. 28 Şubat süreçlerini hatırlayalım. İslam dışı toplumlarda da İslamofobi çok yaygın."

Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2)
Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2)

Anadolu Ajansı, İslamofobi, Karagöz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, İslamofobi İzleme Birimi oluşturacak (2) - Son Dakika


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