Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı... - Son Dakika

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Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı...
6 saat önce
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.
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