Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı... - Son Dakika

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı...

6 saat önce

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı..., System.String[]

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Anadolu Ajansı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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