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Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum - Son Dakika

Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum

02.09.2021 15:39

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme kavgası sonrası Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu feci şekilde darp edildi. Biçeroğlu, "İkisi birden yüzüme yumruk attı. Olayda kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım. Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum" dedi.

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran iki sanığın 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar, müşteki Ekrem Biçeroğlu ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"DÜŞMÜŞ MOTORDAN KALKIP BANA DOĞRU KOŞTULAR"

Duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Ekrem Biçeroğlu, "Olay günü arkadaşımın düğününden eve dönüyordum. Sinyal verip sola döndüm. Şahıslar, arkadan gelip, sinyal verip sola döndüğüm esnada sol aynama çarptılar. Motorda iki kişi vardı. Sol aynama çarpıp 10-20 metre ötemde yalpalayarak düştüler. Ardından düşmüş motordan kalkıp bana doğru koştular. O esnada tedbir amaçlı arabadan inmedim. Ardından şiddetli bir şekilde bağırmaya başladılar. Durumu kontrol altına alma amacıyla aracımdan indim. Hiçbir şekilde hakaret etme veya vurma olayı olmadı. Sonrasında görmüyorsunuz diye başlayarak cümle kuracaktım ancak konuşmama izin verilmedi. Karşı taraf şiddetle bağırdığı için cevap verme isteği duydum" dedi.

"İKİSİ BİRDEN YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Sanıkların kendisine yumruk attığını söyleyen müşteki Biçeroğlu, "İkisi birden benim yüzüme yumruk attı. Ardından yumruklar devam etti, diz kapaklarımın üstüne düştüm. Diz kapaklarımın üstündeyken de vurdular. Yere düştüm, yerde de vurdular. Darbeler dolayısıyla yüzümün sol tarafında şişlik oldu. Alnıma 7 dikiş atıldı. Olay sırasında alnıma neyle vurduklarını görmedim ancak sonra araştırmalarım sonucunda şahıslardan birinin boksla uğraştığını öğrendim. Burnumda ve bıyığımın altında bir iz oluştu, çenem kırıldı. Olayın sonrasında Çapa Tıp Fakültesi'nde çene ameliyatı oldum. Alnıma, burnumun altına ve dudağımın üstüne dikiş atıldı. Olayda kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım. Kendime geldiğimde başımdan kan akıyor, ağzıma diş parçaları geliyordu. Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum. Sonra arkadaşım beni hastaneye yetiştirdi. Maddi mağduriyete ilişkin herhangi bir zarar giderme durumu olmadı" diye konuştu.

"SİZİN HUZURUNUZDA ÖZÜR DİLİYORUM"

Tutuklu sanık Ufuk Akdağ ise savunmasında, "Müşteki, sinyal vermeden dönüş yaptığı için bu olay oldu. Arabadan inip sağlık durumumuza bakmadı bile. Sonrasında da bizimle küfürlü konuştu. Bu olay olduğu için pişmanım. Sizin huzurunuzda kendisinden özür diliyorum" diye belirtti.

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU, PİŞMANIM"

Boks ile uğraşan kişinin kendisi olduğunu söyleyen tutuklu sanık Doğukan Serdar, "Boksör değilim. İnstagram'da kum çuvalına vururken birkaç videom var. Bu beni boksör yapmaz. Olay günü aynasına bakmadı, sinyal bile vermedi. Bir anlık sinirle bu oldu. Pişmanım. Aynı mahallenin insanlarıyız. Kendisinden özür diliyoruz. Ayrıca varsa maddi zararı gidermek isteriz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklarının suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, katılanın ameliyattan sonra tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazılarak, hastane evraklarının istenmesine karar verdi. Müşteki Biçeroğlu'nun davaya katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, sabit iz yönünden rapor alınması için 2 Eylül 2022 tarihinden sonra alınması için bu tarihten sonra hastaneye sevk edilmesine hükmetti. Sanıkların suçunun vasıf ve mahiyeti ile bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını kaydeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIKLARIN CEZA ALMASINI İSTEDİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Ekrem Biçeroğlu, sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran iki sanık hakkında, 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum

Anadolu Ajansı, Kağıthane, İstanbul, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum - Son Dakika
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