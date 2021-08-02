Üye Girişi
Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı

02.08.2021 12:16

Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmadaki savunmasında müşteki Biçeroğlu'nun kendilerine küfür ettiğini iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanık Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"O an sinirlendim saldırdım"

Doğukan Serdar savunmasında olay günü trafik kazası meydana geldiğini söyleyerek "Kaza sonrasında müşteki ikimize birden 'a çocuğu' şeklinde hakarette bulundu. Bunun üzerine kavga ettik. Benim annem rahmetlidir o an sinirlendim saldırdım. Yüzüne vurdum. Müşteki de bana ve arkadaşıma tokat attı. Müşteki yere düştüğü zaman hasar aldı. Sosyal medyada görüldüğü gibi biz dakikalarca dövmedik. Beraatimi talep ediyorum ayrıca müştekinin maddi zararını da gidermek isterim" şeklinde savunma yaptı.

"Ben bir kere vücut kısmına vurdum"

Sanık Ufuk Akdağ ise müştekinin kendilerine çarpması sonucu yere düştüklerini anlatarak "Motosikletten kalktığımızda müşteki hiç aracından inmedi. Müşteki bana ve Doğukan'a 'a çocukları' şeklinde küfür etti. İlk önce Doğukan vurdu. Müşteki arabadan indi. Doğukan'a tokat bana da yumruk attı. Ben bir kere vücut kısmına vurdum. Kavga da uzun sürmedi. En son yüzüstü düşünce yaralandı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Müşteki herhangi bir şekilde küfür etmedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Recep Yıldırım ise müşteki ile birlikte arabada olduğunu söyleyerek "Müşteki yaklaşık 5 yıldır benim arkadaşımdır. Yolda sinyal verdik. Dönüş yapacağımız sırada motosiklet aracımıza çarptı düştüler. Müşteki herhangi bir şekilde küfür etmedi. Kötü bir söz de söylemedi. Sanıklardan birisinin kapıyı açıp müştekiye yumruk vurduğunu gördüm. Ancak hangi sanığın vurduğunu şu an hatırlamıyorum. Müşteki arabadan indi. Sanıkların ikisiyle müştekinin yumruklaştığını gördüm. Müşteki sanıklara vurmadı. Trafikte hengame oldu müşteki yere düştü" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Biçeroğlu'nun yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda adli rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran 2 sanık hakkında, 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı

Anadolu Ajansı, Kağıthane, İstanbul, Doğukan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar 12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı 12:37 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar 12:29 Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü 12:07 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış

Son Dakika Haberleri
12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:38 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı         
12:54
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok         
12:33
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz         
12:18
Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak         
12:09
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var         
11:26
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 12:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement