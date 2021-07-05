Anadolu Ajansı muhabirini darp eden iki şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

KAĞITHANE'de, Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu trafikte darp ederek çenesini kırdıkları ileri sürülen motosikletli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kağıthane'de, 1 Temmuz Perşembe günü aracıyla seyir halinde olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmamanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, kesici aletle de yaralandı.