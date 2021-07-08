Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı - Son Dakika

ANADOLU Ajansı muhabirini darp etmelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

Kağıthane'de, 1 Temmuz Perşembe günü aracıyla seyir halinde olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, kesici aletle de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Motosikletin D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti. Şüpheliler D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.