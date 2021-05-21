Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu

21.05.2021 21:17

Anadolu Ajansı muhabiri, Bakanlar Varank ile Pakdemirli'ye Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarını sordu. Muhabir, iki bakana "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" dedi. Muhabir Musab Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'daki Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarını sordu.

"AK PARTİ, SÜLEYMAN SOYLU'DAN DAHA Mİ KÜÇÜK?"

"Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?" diyen Turan, "Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" ifadelerini kullandı.

"MASKELİ BALODAN DOLAYI BEN UTANIYORUM"

Bakanların bu konuda açıklama yapmadığını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu?"

VARANK: SEN ŞOV YAPMAK İSTEMİŞSİN CEVABINI VEREYİM

Turan'a yanıt veren Mustafa Varank, "Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim" diye konuştu.

Yasa dışı yapılarla mücadele ettiklerini söyleyen Varank, "Bakınız AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır" dedi.

Resmi açıklamaların dikkate alınmasını isteyen Varank, "Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla bir takım gayri ciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız orada bir problem var demektir" diye konuştu.

MUHABİR VE BAKANLARIN DİYALOĞU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Turan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyu daha sonra kaldırması dikkat çekti. Turan videoyu kaldırsa da diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu

Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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