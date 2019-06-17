Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na kınama mesajı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklar
24 dakika önce
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23
Millet İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı
'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
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