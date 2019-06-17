Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na kınama mesajı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklar
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Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na kınama mesajı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklar

24 dakika önce

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na kınama mesajı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklar, System.String[]
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın pazar akşamı katıldığı televizyon programında 'Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart akşamı veri akışını kesmesi' diyaloğunun yaşanması sonrası AA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun 'kendilerini hedef alarak haksız ithamlarda bulunmasını' kınadıklarını kaydetti Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23 
İstanbul, Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı, İmamoğlu, Dünya
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