Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması
1 saat önce
Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir.
Anadolu Ajansı
, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:25
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