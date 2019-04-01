Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan "veri" açıklaması

1 saat önce

Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir.

Anadolu Ajansı'ndan
Anadolu Ajansı, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:25 

Anadolu Ajansı, Ekonomi
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