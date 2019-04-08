Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı'nın Temelini Atan İki İsim: Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu

Anadolu Ajansı'nın Temelini Atan İki İsim: Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu

59 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığı 1 Nisan sabahından beri Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de kurulmuştu.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığı 1 Nisan sabahından beri Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de kurulmuştu. Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümünde Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda yer alan gazeteci yazar Halide Edip Adıvar ve gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu'na dair bazı detaylara dikkat çekiyoruz.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 

Yunus Nadi, Halide Edip Adıvar, Anadolu Ajansı, Güncel
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