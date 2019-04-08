Anadolu Ajansı'nın Temelini Atan İki İsim: Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu
59 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığı 1 Nisan sabahından beri Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de kurulmuştu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığı 1 Nisan
sabahından beri Türkiye
'nin gündeminden hiç düşmeyen Anadolu Ajansı
, 6 Nisan 1920'de kurulmuştu. Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümünde Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda yer alan gazeteci yazar Halide Edip Adıvar
ve gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu
'na dair bazı detaylara dikkat çekiyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01
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