Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı personelinden kan bağışı
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Anadolu Ajansı personelinden kan bağışı

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) personeli, kan bağışında bulundu.

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Anadolu Ajansı (AA) personeli, kan bağışında bulundu.

AA çalışanları, Türk Kızılay'ın AA İstanbul Ofisi'nde kurduğu stantta kan bağışı yaptı.

Kurulan standa, AA çalışanlarının yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli ile öğrenciler de kan bağışladı.

Türk Kızılay Çapa Kan Bağış Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Oğuz Kemal Erdim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genellikle kış döneminde bağışlarımız hava şartlarına bağlı olarak düşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Erdim, "Kışın kan verirsem hasta olurum" düşüncesinin doğru olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kan acil değil, sürekli ihtiyaç olan bir üründür ve tek kaynağı da insandır. Kana sürekli ihtiyacı olan hastalar var. Bu nedenle düzenli bağış çok önemli. Biz de kurumlarımıza gidiyoruz, meydanlarda bu tür organizasyonları yapıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan duyarlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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