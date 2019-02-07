Son Dakika Haberleri: Anadolu Ajansı Personelinden Kan Bağışına Destek

Anadolu Ajansı Personelinden Kan Bağışına Destek

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) personeli, Kızılay Kan Merkezi'nce başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Anadolu Ajansı Personelinden Kan Bağışına Destek, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) personeli, Kızılay Kan Merkezi'nce başlatılan kan bağışı kampanyasına destek oldu.

AA çalışanları, Türk Kızılayı tarafından AA Genel Müdürlüğünde kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayının kan bağışı ekibinde görevli doktor Yüksel Özbaş, yaptığı açıklamada, havanın soğumasıyla insanların evlerinden çıkamadıklarını belirterek, son dönemde kan stoklarının azaldığını söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine bağış kampanyalarına ağırlık vermeye başladıklarını ifade eden Özbaş, "Halkımızın buna duyarlılık göstermesi sonucunda bağışlarımızın sayısı arttı ama kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bunun da sürekli olmasını tabii ki istiyoruz." diye konuştu.

Bağışlanan kanın laboratuvarda işleme tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrılarak üç kişiye hayat verdiğine dikkati çeken Özbaş, tüm duyarlı kişileri kan vermeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Kızılay, Anadolu Ajansı, Güncel
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