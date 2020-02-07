Anadolu Ajansı, podcast yayınına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, podcast yayınına başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı, podcast yayınına başladı

6 saat önce

Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan ve yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, sesli yayıncılığa başladı.

Anadolu Ajansı, podcast yayınına başladı, System.String[]

Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan ve yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, sesli yayıncılığa başladı.


"Anadolu Ajansı Podcast" markası altında ilk podcast yayınına, deneyimli muhabir kadrosu ve uzmanların kaleme aldığı "Analiz" programı ile başlayan Ajans, "60 Saniyede Bugün" ve "Ajans Saati" adıyla diğer program yayınlarına da yakın zamanda başlayacak. Günlük olarak yayımlanan analizlerin önceki bölümlerine de yine "Anadolu Ajansı Podcast" kanalından erişilebiliyor.

Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ve Castbox uygulamalarında yer alan podcastlar, akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üzerinden de ücretsiz olarak dinlenebilecek. Podcast yayınlarına ayrıca, AA web sitesinde "Podcast" bölümünden erişim sağlanabiliyor.

"Pod" (küçük ve basit kapsül) ve "broadcast" (yayın) kelimelerinden oluşan podcast, eğitici dersler, sanatsal performanslar veya haber programları gibi farklı konularda hazırlanan program veya etkinliklerin kaydedilmiş sesli bölümlerini barındıran bir yayın türü olarak tanımlanıyor.

Podcastler, dijital ortamda kullanıcılara herhangi bir zamanda dinleme, küçük boyutlu dosyalar oldukları için kolay ve hızlı indirebilme, amatör içerik üreticiler için bile kolayca yayın yapabilme ve sık sık güncelleyebilme gibi pek çok avantaj sağlıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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