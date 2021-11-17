Anadolu Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi Belgesi" aldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA), teknolojik imkan ve kabiliyetlerini maksimum seviyede tutmak için 2019'da kurduğu AR-GE Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi Belgesi" aldı.

AA tarafından her gün toplam 13 dilde yaklaşık 2 bin haber yayımlanıyor. Haberlerin, abonelere farklı mecralar üzerinden en hızlı şekilde sunulması için gerekli geliştirmeler, AA bünyesinde 2019'da kurulan AR-GE Merkezi tarafından yapılıyor.

Haber sistemleri yazılımları, veri ve görüntü işleme, sanallaştırma, dijitalleştirme ve yayın teknolojileri gibi konularda faaliyet gösteren AR-GE Merkezi, kurum içi yazılım ihtiyacını karşılamanın yanında iletişim teknolojileri alanında diğer haber ajansları ile medya sektörüne de öncülük ediyor.

Milyonlarca haber ve bilgi "tek tıkla" ulaşılabilir hale getiriliyor

AA'nın kuruluşundan bugüne kadar servis ettiği milyonlarca haber ile idari bilgi ve belgeler, AR- GE Merkezi tarafından geliştirilen yazılımla otomatik şekilde gruplandırılarak dijitalleştiriliyor. Böylece tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda aranabilir ve kolaylıkla ulaşılabilir hale getiriliyor.

AR-GE Merkezi tarafından, haber üretimi ve dağıtımı, siber güvenlik, haber takibi, veri depolama, uydudan yayın teknolojileri gibi alanlarda da geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Halen patent bekleyen bir başvurusu olan AR-GE Merkezi'nin, 2022'nin başında ikinci patent başvurusunu yapması hedefleniyor.

AA, bünyesindeki AR-GE Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "AR-GE Merkezi Belgesi" aldı.