Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa Adam" yazdığı iddiası - Son Dakika
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Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa Adam" yazdığı iddiası

Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa Adam" yazdığı iddiası

28.05.2023 22:25

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın sitesinde yer alan seçim sonucu ekranında, illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa adam" seçeneklerinin olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda,Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarının yer aldığı sayfada illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa adam" seçeneklerinin olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası

Konu hakkında birçok kullanıcı paylaşım yaptı. Bu paylaşımı gören bazı kullanıcılar Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ekranında benzer durumla karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası

Görüntüler dikkatlice incelendiğinde, kullanılan tarayıcıdan otomatik dil çeviri özelliğinin açık olduğu, bazı şehir isimlerinin İngilizce algılanıp Türkçeye çevrildiği göze çarpıyor.

Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası

"Van" sözcüğü İngilizce'de "kamyonet" anlamına gelirken, batman sözcüğü de yarasa adam olarak çevrilebiliyor.

Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası
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Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa Adam" yazdığı iddiası - Son Dakika
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