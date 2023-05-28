Anadolu Ajansı seçim sonuçları sayfasında illerin arasında 'Kamyonet' ve 'Yarasa Adam' yazdığı iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda,Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarının yer aldığı sayfada illerin arasında "Kamyonet" ve "Yarasa adam" seçeneklerinin olduğu iddia edildi.

Konu hakkında birçok kullanıcı paylaşım yaptı. Bu paylaşımı gören bazı kullanıcılar Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ekranında benzer durumla karşı karşıya kaldı.

Görüntüler dikkatlice incelendiğinde, kullanılan tarayıcıdan otomatik dil çeviri özelliğinin açık olduğu, bazı şehir isimlerinin İngilizce algılanıp Türkçeye çevrildiği göze çarpıyor.

"Van" sözcüğü İngilizce'de "kamyonet" anlamına gelirken, batman sözcüğü de yarasa adam olarak çevrilebiliyor.