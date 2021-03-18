Anadolu Ajansı, TSE'den "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı, TSE'den "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

18.03.2021 15:59
Anadolu Ajansı, TSE'den

Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, sorumluluğundaki bilgi ve süreçlerin standardize edilmesi, güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için yapılan iyileştirmeler kapsamında Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, sorumluluğundaki bilgi ve süreçlerin standardize edilmesi, güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için yapılan iyileştirmeler kapsamında Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

Söz konusu belgenin takdimi için TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'nın katılımıyla Anadolu Ajansı'nda tören düzenlendi.

Şahin, buradaki konuşmasında, TSE'nin uluslararası standardizasyon ve belgelendirme kuruluşlarının tam üyesi olduğuna işaret ederek, üzerinde çalıştıkları standartların Avrupa Birliği veya dünya standardında olduğunu söyledi.

Bilginin giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Şahin, "Bilgi bir taraftan çok kolay ulaşılabilir ve üretilebilir hale geldi, aynı zamanda bilginin güvenliği, saklanması ve paylaşılmasıyla ilgili meseleler de ayrı bir alan olarak karşımıza çıktı." dedi.

Şahin, bilginin depolanması, paylaşılması, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik gibi üzerinde çokça durulan konular gündeme geldikçe TSE'nin bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgili bir sistem kurma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

AA gibi bilgi süreçlerinin önemli olduğu bir kurumda böyle bir yönetim sistemine geçilmesinde sayısız fayda bulunduğunu belirten Şahin, "Bu sistem, bilgi işlem departmanları tarafından yürütülen bir faaliyet gibi gözükse de esas itibarıyla organizasyon şemasının bütün kademesindeki çalışanların belli sistematik içinde davranmalarıyla bu süreci aynı şekilde korumalarını gerektiriyor." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı da bilginin korunması noktasında TSE'nin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA'nın uluslararası bir haber ajansı olarak belirli standartları koruyan bir kurum olma sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Kazancı, teknik bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri çağın gerekliliklerine uygun şekilde muhafaza etmek için eğitim gibi konularda TSE'den destek gördüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Şahin, Kazancı'ya TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı takdim etti.

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, Adem Şahin, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Ajansı, TSE'den 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası' aldı - Son Dakika Ekonomi


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