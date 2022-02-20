Üye Girişi
Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor - Son Dakika

Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor

20.02.2022 22:13
Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'nın Rostov bölgesine tahliyesi sürüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesindeki sivillerin Rusya'nın Rostov bölgesine tahliyesi sürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle hafta sonu başlatılan tahliyeleri sınır bölgesinde takip ediyor.

Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Avilo-Uspensk giriş kapısında çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi, otobüslerle organize şekilde Rostov bölgesinin çeşitli yerlerinde oluşturulan kamplardaki çadırlara ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

Tahliye edilenlerin bir kısmı da Rusya'nın farklı bölgelerine tren yoluyla gönderiliyor.

Voronej'ın yanı sıra Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine gün içinde 5 binden fazla kişi gönderildi.

53 binden fazla kişi tahliye edildi

Rostov-na-Donu şehrine gelen Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren 53 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini belirtti.

Tahliye edilenlerin birçoğunun çocuk olduğunu ifade eden Çupriyan, çocukların okullardaki eğitimi alması yönünde organizasyonlar yapıldığını söyledi.

Çupriyan ayrıca, ülkenin 30 bölgesinin tahliye edilenleri kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

Anadolu Ajansı, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement