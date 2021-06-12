Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" Başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen ileri seviye "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, AA ve TİKA iş birliğinde 25-27 Mayıs'ta düzenlenen temel seviye habercilik eğitiminde başarılı olan gazetecilerin ve profesyonel medya mensuplarının, eğitime katıldığı bildirildi.

Eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, hızlı değişen ve dönüşen dünyada gazeteciliğin öneminin ve etkisinin arttığını söyledi. Bayraktar, AA Haber Akademisi olarak bu duruma uygun şekilde yeni eğitim içerikleri ve medya eğitim programları oluşturduklarını sözlerine ekledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA olarak, kadim vakıf kültürü anlayışıyla projeler ve eğitim programları düzenlediklerini belirtti. İngilizce düzenlenen ve 8-11 Haziran'da 4 gün süren eğitim programında, "Gazetecilikte Yeni Trendler", "Pandemi Döneminde Gazetecilik", "Video ve Görüntü Uygulamaları", "Veri Gazeteciliği ve Verilerde Hikayeyi Bulmak", "Veri Yorumlama ve Analizi" gibi dersler yer aldı. 21 ülkeden 98 katılımcının yer aldığı programın son gününde katılımcılar yeni nesil habercilik konularında sunumlar yaptı.

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